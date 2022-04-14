Верховная Рада собралась на заседание. Фото: "Страна"

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла ряд законопроектов и постановлений. В частности, о признании действий России в Украине геноцидом, разрешение иностранным батальонам входить в состав Минобороны, регистрации геномной информации человека.

Полный список принятых решений опубликовала в Telegram нардеп Кира Рудык ("Голос").

Решения:

  • №7276 - постановление о совершении РФ геноцида
  • №7281 - обращение в Международный олимпийский комитет: запретить спортсменам России и РБ участие в международных соревнованиях
  • №7266 - заявление о ценности свободы слова (о закрытии каналов "Прямой", "5", "Эспрессо")

Законы:

  • №7244 - о статусе пропавших без вести лиц
  • №7246 - изменения в бюджетный кодекс
  • №7201 - предоставление социальных услуг во время чрезвычайного и военного положения
  • №7240-1 – позволяем иностранному батальону быть частью ГУР МО
  • №6163 - позволяем лишать государственных наград различных предателей
  • №7272 - отсрочка от призыва студентов ПТУ
  • №7242 - разрешаем подписывать краткосрочные контракты о военной службе иностранцам и лицам без гражданства
  • №7186 - вето президента - о законе о коллаборантах
  • №7245 - создание комиссии по лицам, пропавшим без вести
  • №7183 - улучшаем организацию досудебного расследования и процессов в условиях военного положения
  • №4265 - регистрация геномной информации человека
  • №5158 - улучшаем подготовку и подбор прокуроров
  • №7231 - вводим понятие: ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов - чтобы обеспечить права таких детей
  • №7087 - защита прав детей - образование Государственной службы Украины по делам детей
  • №7214 - запрет символики агрессии России (первое чтение)
  • №7200 - о представительстве детей во время военного положения (первое чтение)
  • №6354 - о защите прав участников образовательного процесса (второе чтение)
  • №5610 - освобождение от налогообложения операций по трансплантации

Какие законопроекты приняла Верховная Рада

Ранее в Раде анонсировали продление военного положения после 25 апреля.

Также "Страна" разбиралась, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений. 

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться