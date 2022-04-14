Геноцид, иностранные батальоны, запрет Z и V. Что приняла Рада на сегодняшнем заседании
Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла ряд законопроектов и постановлений. В частности, о признании действий России в Украине геноцидом, разрешение иностранным батальонам входить в состав Минобороны, регистрации геномной информации человека.
Полный список принятых решений опубликовала в Telegram нардеп Кира Рудык ("Голос").
Решения:
- №7276 - постановление о совершении РФ геноцида
- №7281 - обращение в Международный олимпийский комитет: запретить спортсменам России и РБ участие в международных соревнованиях
- №7266 - заявление о ценности свободы слова (о закрытии каналов "Прямой", "5", "Эспрессо")
Законы:
- №7244 - о статусе пропавших без вести лиц
- №7246 - изменения в бюджетный кодекс
- №7201 - предоставление социальных услуг во время чрезвычайного и военного положения
- №7240-1 – позволяем иностранному батальону быть частью ГУР МО
- №6163 - позволяем лишать государственных наград различных предателей
- №7272 - отсрочка от призыва студентов ПТУ
- №7242 - разрешаем подписывать краткосрочные контракты о военной службе иностранцам и лицам без гражданства
- №7186 - вето президента - о законе о коллаборантах
- №7245 - создание комиссии по лицам, пропавшим без вести
- №7183 - улучшаем организацию досудебного расследования и процессов в условиях военного положения
- №4265 - регистрация геномной информации человека
- №5158 - улучшаем подготовку и подбор прокуроров
- №7231 - вводим понятие: ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов - чтобы обеспечить права таких детей
- №7087 - защита прав детей - образование Государственной службы Украины по делам детей
- №7214 - запрет символики агрессии России (первое чтение)
- №7200 - о представительстве детей во время военного положения (первое чтение)
- №6354 - о защите прав участников образовательного процесса (второе чтение)
- №5610 - освобождение от налогообложения операций по трансплантации
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