Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла ряд законопроектов и постановлений. В частности, о признании действий России в Украине геноцидом, разрешение иностранным батальонам входить в состав Минобороны, регистрации геномной информации человека.

Полный список принятых решений опубликовала в Telegram нардеп Кира Рудык ("Голос").

Решения:

№7276 - постановление о совершении РФ геноцида

№7281 - обращение в Международный олимпийский комитет: запретить спортсменам России и РБ участие в международных соревнованиях

№7266 - заявление о ценности свободы слова (о закрытии каналов "Прямой", "5", "Эспрессо")

Законы:

№7244 - о статусе пропавших без вести лиц

№7246 - изменения в бюджетный кодекс

№7201 - предоставление социальных услуг во время чрезвычайного и военного положения

№7240-1 – позволяем иностранному батальону быть частью ГУР МО

№6163 - позволяем лишать государственных наград различных предателей

№7272 - отсрочка от призыва студентов ПТУ

№7242 - разрешаем подписывать краткосрочные контракты о военной службе иностранцам и лицам без гражданства

№7186 - вето президента - о законе о коллаборантах

№7245 - создание комиссии по лицам, пропавшим без вести

№7183 - улучшаем организацию досудебного расследования и процессов в условиях военного положения

№4265 - регистрация геномной информации человека

№5158 - улучшаем подготовку и подбор прокуроров

№7231 - вводим понятие: ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов - чтобы обеспечить права таких детей

№7087 - защита прав детей - образование Государственной службы Украины по делам детей

№7214 - запрет символики агрессии России (первое чтение)

№7200 - о представительстве детей во время военного положения (первое чтение)

№6354 - о защите прав участников образовательного процесса (второе чтение)

№5610 - освобождение от налогообложения операций по трансплантации

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