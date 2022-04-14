После отказа посетить Киев президенту Германии в Украине заявили, что "ожидают от нового немецкого правительства проведения новой украинской политики", которая строится на равных отношениях.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в статье "Хватит лунатизма!" для немецкой газеты Spiegel.

По его словам, Украина пыталась предупредить Германию о том, что "неразумные решения могут привести к катастрофе", но ее не слышали.

"К нам обращались вежливо, иногда даже с состраданием, но никогда на равных и всегда только через призму отношений с Москвой", — заявил глава МИД.

По его словам, теперь ФРГ необходимо изменить курс и начать вести "новую политику в отношении России и новую политику в отношении Украины". Он также призвал Германию покончить с "лунатизмом".

"К сожалению, ни у Украины, ни у Германии, ни у Европы нет времени для долгого перехода к новому курсу. Пришло время скорректировать ошибки прошлого действиями в настоящем и немедленно запретить импорт российской нефти и радикально снизить зависимость от природного газа", — пишет Кулеба.

При этом министр заявил, что Украина с большим уважением относится к Германии и ее президентству и он уверен, что ситуация будет урегулирована.

"Я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. Никакого ущерба для украинско-немецких отношений не будет", - сказал Кулеба.

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