Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не планирует визит в Украину и "сбит с толку" отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает радиостанция RBB.

Шольц заявил, что и так был в Киеве за несколько дней до начала войны и часто звонит президенту Владимиру Зеленскому.

"Едва ли найдется глава государства или правительства, который поддерживает со мной такой интенсивный контакт", - сказал канцлер ФРГ.

Шольц назвал отказ Киева принять Штайнмайера "раздражающим". Штайнмайер хотел бы поехать в Киев, но от дальнейших комментариев отказался. "Было бы хорошо его принять".

Напомним, что у Зеленского отказ в визите Штайнмайеру объяснили позицией ФРГ по санкциям.

"Дружественные страны поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов", - заявил замглавы ОПУ Игорь Жовква.

При том что Штайнмайер призывал к созданию в отношении Путина и Лаврова трибунала по военным преступлениям.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.