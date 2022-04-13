В Берлине удивлены решением Киева отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайера в визите в Украину. С таким заявлением выступил представитель правительства ФРГ.

"Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины. После своего переизбрания Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину: "Снимите петлю с шеи Украины!" - и указал, что ни одна страна в мире не имеет права уничтожать самоопределение и суверенитет Украины", - заявил представитель правительства ФРГ.

Напомним, накануне немецкий Bild объяснил отказ в визите личной позицией Зеленского из-за близости Штайнмайера к Путину. Позже Штайнмайер сам подтвердил, что в Киеве "не захотели", чтобы он приезжал.

Теперь вместо Штайнмайера в Киев может приехать канцлер Олаф Шольц.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.