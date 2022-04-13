В Офисе президента Украины отказ принимать в Киеве президента Германии Штайнмайера пояснили тем, что Киев недоволен позицией Берлина по антироссийским санкциям.

Об этом заявил замглавы ОПУ и дипсоветник Владимира Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, Игорь Жовква, передают РИА Новости.

"Дружественные страны поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов", - заявил Жовква.

Вместо Штайнмайера Киева звал приехать в гости канцлера Олафа Шольца, но в коалиционной Свободной демократической партии не считают это уместным.

"Я не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства (президента Штайнмайера) нежелательным лицом",- заявил замглавы партии Кубики.

Ранее Штайнмайер заявил о готовности Германии поставлять оружие в Украину.

Также в Берлине удивились, что Штайнмайера не пустили в Киев и заявили, что президент ФРГ на стороне Украины.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.