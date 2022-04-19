В Литве запретили публичную демонстрацию символики российского военного вторжения в Украину - георгиевской ленты и знаков Z и V, которые российские военные рисуют на своей технике.

Соответствующие поправки к законам об административных правонарушениях и о собраниях принял во вторник парламент страны, сообщает местное издание TV3.

За демонстрацию запрещённой символики будет налагаться штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц до 1,2 тысяч евро. Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц, 800-1,5 тысяч евро - для юридических лиц.

Мы рассказывали, что Верховная Рада 14 апреля также приняла закон о запрете символов российского вторжения - букв Z и V. Ее использование приравнивается к нацисткой или коммунистической, в том числе и в плане наказания - до 5 лет ограничения или лишения свободы и до 10 лет, если символику использовали должностное лицо, группа лиц, повторно или с помощью СМИ.

Такой же запрет принял недавно и парламент Молдовы. За нарушение физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам - от 490 до 980 долларов, юридическим лицам - от 490 до 1630 долларов.