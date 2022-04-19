Президент Молдовы Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту в стране, решение о котором ранее одобрил молдавский парламент.

Об этом она заявила в ходе брифинга.

"Сегодня промульгировала закон Республики Молдова. Он запрещает использование символов, которые продвигают военную агрессию", - сказала Санду.

Напомним, 14 апреля молдавский парламент в третьем чтении одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, изготовление и демонстрацию символов российского вторжения в Украину - "V" и "Z".

Нарушителям за изготовление, продажу, распространение и публичное использование букв "Z", "V" и георгиевской ленты грозят штрафы от 4,5 тыс (более семи тысяч грн) до 9 тыс. леев (около 14 тысяч грн) или от 30 до 60 часов общественных работ. Для юридических лиц и лиц, занимающих ответственные должности, предусмотрены штрафы от 9 тысяч до 18 тысяч леев (около 28 800 гривен).

Также мы писали, что в Германии запретили советские флаги и георгиевские ленты на пророссийских акциях.

Кроме того, сообщалось, что в Верховной Раде Украины предложили сажать на пять лет за использование символов российской армии "Z", "V" и "O".