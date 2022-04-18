Премьер Молдовы Наталья Гаврилица не подтвердила для прессы слухи о том, что Украина просила продать Молдову истребители МИГ-29.

Об этом сообщает местное издание Agora.

"На вопрос, подтверждает ли она информацию, премьер-министр Наталья Гаврилица уклонилась от четкого ответа. Но в то же время не отрицала, что такой запрос от украинских властей был", - сообщает пресса.

"Молдова была с Украиной и ее гражданами с первого дня этой несправедливой войны, даже сейчас, несмотря на то, что количество беженцев сокращается, у нас в стране 90 тысяч человек. Мы предлагаем гуманитарную помощь, мы соблюдаем все финансово-банковские санкции на нашей территории. А с точки зрения военной помощи есть гораздо лучше оснащенные страны, которые имеют внутреннюю экономическую и энергетическую устойчивость, чтобы предложить эту помощь", - сказала Наталья Гаврилица.

Agora пишет, что по их источникам в Украинской прессе, Республика Молдова отказала Украине в просьбе, и аргументировала это тем, что "не хочет влиять на отношения с Российской Федерацией".

Ранее "Страна" писала, что в начале марта появилась информация, что президент США Джо Байден лично наложил вето на поставку польских истребителей МиГ-29 Украине.

Также ранее мы писали, что Молдова сохранит нейтралитет и не поддержит санкции против России.