МИД непризнанного Приднестровья обвинил Молдову в усилении экономической блокады на фоне фойны в Украине и решения Киева закрыть приднестровской участок границы.

Об этом сказано в опубликованном 4 апреля заявлении министерства.

"Воспользовавшись закрытием в конце февраля украинской стороной границы с Приднестровьем, соседняя Молдова за последний месяц активизировала использование административно-бюрократических барьеров и ограничений, преднамеренно создавая напряжение и перебои с импортом в Приднестровье социально значимых товаров. Молдова препятствует ввозу для нужд Приднестровья нескольких партий лекарственных препаратов, удобрений, средств защиты растений, а также промышленного оборудования для МГРЭС. Наряду с этим периодически возникают искусственные сложности с доставкой сырья для производства продуктов питания, с импортом топлива и оборудования. Более того, под абсолютно надуманным предлогом Кишинев заблокировал экспортно-импортную деятельность ведущего приднестровского завода ЗАО "ММЗ", запретив с конца февраля поставки и транзит сырья для металлургического предприятия. До сих пор не возвращен Приднестровью изъятый еще в декабре 2021 года груз заготовок номерных знаков, что заблокировало плановую работу механизма ПРТС, ограничив право приднестровских автомобилистов на свободу передвижения", - сказано в заявлении.

В МИД добавили, что давление Кишинева в торгово-экономической сфере "не исчерпывается необоснованными ограничениями на импорт товаров": с 2019 года сохраняется банковская блокада Приднестровья. И все предложения Приднестровья и международных экспертов по нормализации взаимодействия в банковской сфере были отвергнуты Кишинёвом.

Как отметили в ведомстве, постоянный поиск решений на уровне механизмов переговорного процесса не принес результатов, "что свидетельствует о наличии у молдавской стороны конкретных политических установок, не позволяющих использовать дееспособные технические решения".

"Совокупность вышеуказанных антидемократических и недружественных ограничений свидетельствует о новом витке экономической блокады Приднестровья, развязанной молдавской стороной, что полностью противоречит озвучиваемым руководством РМ благозвучным декларациям о якобы приверженности миру, спокойствию и социально-гуманитарной стабильности. Не может быть никакой стабильности в условиях политически мотивированного нарушения прав граждан Приднестровья, которые намеренно ограничиваются Кишинёвом в использовании лекарств, продуктов питания, вынуждены терять зарплату из-за простоев предприятий, ограничены в свободном передвижении, испытывают другие, провоцируемые РМ трудности", - резюмировали в МИД.

Министерство призвало молдавскую сторону незамедлительно снять существующие ограничения в социально-экономической сфере.

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