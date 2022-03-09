В Государственной пограничной службе Украины сообщили о загруженности пунктов пропуска на выезд из Украины по состоянию на 21:00 в среду, 9 марта.

Об этом пограничная служба написала в Telegram.

По данным пограничников, очереди перед пунктами пропуска в Польшу состоят из такого количества пешеходов:

"Ягодин" – 140 л/а, 10 пешеходов;

"Устилуг" – 100 л/а, 80 пешеходов;

"Угринов" – 0 л/а, 100 пешеходов;

"Рава-Русская" – 100 л/а, 20 автобусов, 20 пешеходов;

"Грушев" – 180 л/а, 40 автобусов, 200 пешеходов;

"Краковец" – 120 л/а, 25 автобусов, 200 пешеходов;

"Шегини" – 30 л/а, 20 автобусов, 150 пешеходов;

"Смольница" – 50 л/а, 0 пешеходов.

В Словакию очереди распределены так:

"Малый Березный" – 300 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 350 л/а, 3 автобуса, 500 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 30 пешеходов.

В Венгрию пытается пройти такое количество людей:

"Тиса" – 95 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" – 10 л/а, 40 пешеходов;

"Лужанка" – 25 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 50 л/а, 0 пешеходов.

На пунктах пропуска в Румынию обстановка следующая:

"Дьяково" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" – 50 л/а, 50 пешеходов;

"Порубное" – 140 л/а, 90 пешеходов.

В Молдову очередей нет.

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