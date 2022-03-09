Пограничники назвали число людей в очередях на пунктах пропуска в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову
В Государственной пограничной службе Украины сообщили о загруженности пунктов пропуска на выезд из Украины по состоянию на 21:00 в среду, 9 марта.
Об этом пограничная служба написала в Telegram.
По данным пограничников, очереди перед пунктами пропуска в Польшу состоят из такого количества пешеходов:
- "Ягодин" – 140 л/а, 10 пешеходов;
- "Устилуг" – 100 л/а, 80 пешеходов;
- "Угринов" – 0 л/а, 100 пешеходов;
- "Рава-Русская" – 100 л/а, 20 автобусов, 20 пешеходов;
- "Грушев" – 180 л/а, 40 автобусов, 200 пешеходов;
- "Краковец" – 120 л/а, 25 автобусов, 200 пешеходов;
- "Шегини" – 30 л/а, 20 автобусов, 150 пешеходов;
- "Смольница" – 50 л/а, 0 пешеходов.
В Словакию очереди распределены так:
- "Малый Березный" – 300 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 350 л/а, 3 автобуса, 500 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 30 пешеходов.
В Венгрию пытается пройти такое количество людей:
- "Тиса" – 95 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Косино" – 10 л/а, 40 пешеходов;
- "Лужанка" – 25 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 50 л/а, 0 пешеходов.
На пунктах пропуска в Румынию обстановка следующая:
- "Дьяково" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 50 л/а, 50 пешеходов;
- "Порубное" – 140 л/а, 90 пешеходов.
В Молдову очередей нет.
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