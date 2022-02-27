Украина с полуночи 28 февраля закрывает все пункты пропуска на границах с РФ, Беларусью и Приднестровьем. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Кабмин принял такое решение в связи с военной агрессией со стороны России и введением военного положения на территории Украины,

"В частности, с 00 час. 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украинско-молдавской границы (Приднестровье). Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов и другие", - говорится в сообщении пограничников.

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