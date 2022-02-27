В Минобороны назвали потери российской армии за три дня войны. Погибших более четырех тысяч
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр обнародовала цифры потерь российской армии за три дня по данным ведомства. Об этом она написала у себя в Facebook.
Итак, список потерь армии РФ:
- Самолеты 27
- Вертолеты 26
- Танки 146
- Боевые бронированные машины 706
- Пушек 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобильная техника 30
- Цистерны 60
- БПЛА ОТР 2
- Корабли/катера 2
- Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.
В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.
Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.
США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).
Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.