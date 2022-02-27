Фото последствий боев в Николаеве около зоопарка

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр обнародовала цифры потерь российской армии за три дня по данным ведомства. Об этом она написала у себя в Facebook.

Итак, список потерь армии РФ:

  • Самолеты 27
  • Вертолеты 26
  • Танки 146
  • Боевые бронированные машины 706
  • Пушек 49
  • ЗРК БУК 1
  • Град 4
  • Автомобильная техника 30
  • Цистерны 60
  • БПЛА ОТР 2
  • Корабли/катера 2
  • Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

Анна Маляр о потерях российской армии

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.  

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение). 

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе. 

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