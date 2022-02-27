Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр обнародовала цифры потерь российской армии за три дня по данным ведомства. Об этом она написала у себя в Facebook.

Итак, список потерь армии РФ:

Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушек 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.