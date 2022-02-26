Минобороны России заявило, что националисты в Украине применяют так называемые "бандер-автомобили" с крупнокалиберным стрелковым оружием или миномётами - как у террористов в Сирии".

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

Мы также писали, что в Офисе президента заявили, что Зеленский готов "только на полноценные переговоры с Россией, без ультиматумов".

В нашем онлайне - Главное о военных действиях в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.