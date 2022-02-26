Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже фактически принято решение об отключении России от Swift.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 26 февраля.

"Официальное решение (по поводу отключения РФ от Swift - Ред.) еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции", - заявил Кулеба.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Мы уже писали, что Венгрия заявляет, что не отказывалась поддерживать отключение России от Swift.

После этого сообщалось, что Германия последней поддержала отключение России от Swift.

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