Венгрия заявляет, что не отказывалась поддерживать отключение России от Swift
Венгрия опровергает информацию о том, что отказывается поддерживать отключение России от Swift после вторжения в Украину.
Об этом сообщает посольство Венгрии в Украине на своей странице в Facebook.
Дипломаты приводят цитату министра иностранных дел Петера Сийярто.
"Венгрия хотела бы мира. Поэтому мы работаем, поэтому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште. Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке.
При этом я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной печати не прекращают создавать ложные новости. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые руководят фабриками фейковых новостей.
И теперь лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT.
Пусть уже будет понятно: ЭТО НЕПРАВДА! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, да будет стыдно!" - сказал глава МИД Венгрии.
SWIFT - это общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Отключение России из SWIFT сделает почти невозможным для банков пересылку денег в страну или за ее пределы.
Ранее появилась информация, что Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС не поддержала пакет санкций в отношении России. Об этом сообщал телеканал CNBC со ссылкой на дипломата в ЕС.
26 февраля Минфин США обнародовал санкции против Путина, Лаврова и членов Совбеза РФ.
Также, как пишут СМИ, решение об отключении Российской Федерации от системы SWIFT будет принято через несколько дней.