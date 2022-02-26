Венгрия опровергает информацию о том, что отказывается поддерживать отключение России от Swift после вторжения в Украину.

Об этом сообщает посольство Венгрии в Украине на своей странице в Facebook.

Дипломаты приводят цитату министра иностранных дел Петера Сийярто.

"Венгрия хотела бы мира. Поэтому мы работаем, поэтому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште. Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке.

При этом я с сожалением и с удивлением вижу, что некоторые представители международной политики и международной печати не прекращают создавать ложные новости. Я не понимаю, как в то время, когда люди умирают, когда идет война, некоторые руководят фабриками фейковых новостей.

И теперь лгут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в отношении системы SWIFT.

Пусть уже будет понятно: ЭТО НЕПРАВДА! Мы никогда не выступали против ни одного из предложений по санкциям, мы не блокировали и не блокируем ничего. Распространителям фейковых новостей, независимо от их национальности, да будет стыдно!" - сказал глава МИД Венгрии.

SWIFT - это общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Отключение России из SWIFT сделает почти невозможным для банков пересылку денег в страну или за ее пределы.

Ранее появилась информация, что Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС не поддержала пакет санкций в отношении России. Об этом сообщал телеканал CNBC со ссылкой на дипломата в ЕС.

26 февраля Минфин США обнародовал санкции против Путина, Лаврова и членов Совбеза РФ.

Также, как пишут СМИ, решение об отключении Российской Федерации от системы SWIFT будет принято через несколько дней.