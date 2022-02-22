Соединенные Штаты Америки готовы при необходимости ввести новые санкции в отношении самых крупных российских банков - Сбербанка и ВТБ.

Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая во вторник, 22 февраля, на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России, пишет ТАСС.

"Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая Сбербанк и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 млрд долларов", - сказал он.

Чиновник добавил, что США не исключают возможности отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT.

"SWIFT не входит в первую часть пакета санкций, но это остается одной из опций, которую мы можем использовать в зависимости от того, какой следующий шаг сделает Россия", - пояснил он.

Кроме того, чиновник заявил, что "Северный поток-2" никогда не будет запущен в работу.

Напомним, что сегодня президент США Джо Байден назвал список санкций, которые будут введены против российской элиты после признания Россией независимости "ЛДНР". При этом Байден намекнул, что новые санкции против России будут вводиться до такой степени, чтобы не ударить по американским гражданам.

Ранее президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

После этого президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР".

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