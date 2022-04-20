В Хмельницкой области в ночь с 23 на 24 апреля отменят комендантский час. Кроме того, в регионе с 23 апреля можно будет продавать алкоголь.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий в Telegram-канале.

"В ночь с 23 на 24 апреля комендантского часа не будет. Однако напоминаю, праздники должны пройти безопасно. Не пренебрегайте сигналами тревоги", - написал он.

Кроме того, с 23 апреля в Хмельницкой области отменяется запрет на продажу алкоголя. Продавать алкоголь можно в торговой сети с 10.00 до 17.00, в ресторанах - с 10.00 до 21.00.

Напомним, в Днепропетровской области отменят комендантский час в пасхальную ночь. При этом глава облсовета указал, что употреблять алкогольные напитки в общественных местах людям запрещено.

Вместе с тем, в Кабмине призвали украинцев остаться дома в ночь на Пасху.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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