Россия отвергла предложение Организации Объединённых Наций (ООН) на четыре дня обеспечить "пасхальное перемирие" в Украине.

Об этом сообщает постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter-аккаунте.

Позиция РФ, по его словам, была озвучена на Совбезе ООН. Дипломат опубликовал видео выступления первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. Он назвал призыв к перемирию "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться" и получить новые партии оружия.

"Очень лживо и неискреннее звучат призывы к прекращению огня, который на практике означает лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПЗРК, а еще и устроить бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат...", - заявил Полянский.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложит объявить в Украине гуманитарное перемирие на Пасху. Он призвал к 4-дневной гуманитарной паузе и заявил, что ООН готова в этот период направить в эти места колонны с гуманитарной помощью.

Украина согласилась на предложение ООН. Предлагается остановить боевые действия на 4 дня, начиная с Чистого Четверга, 21 апреля.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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