Институт изучения войны (США) считает, что Россия пока не начала крупномасштабного наступления на востоке Украины.

Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Института.

Анализируя события за 20 апреля, эксперты не видят массированного наступления. По-прежнему идет штурм отдельных населенных пунктов, есть продвижение РФ в Рубежном, Попасной и Северодонецке. При этом в Запорожской области локальное наступление в сторону Гуляйполя и Темировки успеха не имело.

"Российские силы продолжают строить логистику и командную инфраструктуру, необходимые для большого наступления. Они не добились никаких больших прорывов и не демонстрируют способности к одновременному и успешному наступлению на многих направлениях", - пишут эксперты Института.

Напомним, секретарь СНБО считает, что Россия еще не начала наступление на востоке Украины.

Также мы писали о том, что британская разведка считает, что наступление на Донбассе может длиться несколько месяцев.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" рассказывала о событиях вчерашнего дня, 20 апреля.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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