Большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, вчерашние бои на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей были попыткой испытать на прочность ВСУ.

"Попытка была неудачная. Но они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", – сказал секретарь СНБО в эфире телемарафона.

Напомним, два дня назад секретарь СНБО сообщил о начале второй фазы наступления России на Донбассе.

Также мы писали, что секретарь СНБО считает, что Россия хочет захватить Донбасс до Пасхи.

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Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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