Руководство РФ хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей к 9 мая, а также удержать к этой дате "сухопутный коридор" в Крым. Такой результат оно планирует представить обществу как достигнутую победу.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник в интервью "РБК Украина".

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим", - заявил он.

В дальнейшем РФ будет пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской, чтобы захватить как можно больше территорий, считает Мотузяник.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что ждут на 9 мая от России "пакостей", но не конца войны.

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Кроме того, сообщалось, что по данным The Daily Mail, в случае успеха на Донбассе Путин двинет войска на Харьков, Днепр и Одессу.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.