После начала российского вторжения из Украины выехали более пяти миллионов человек - ООН
Более пяти миллионов человек выехали за пределы Украины с начала вторжения России.
Об этом свидетельствуют данные портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно этим данным, более 2,8 млн человек пересекли границу с Польшей.
Также украинцы выехали в следующие страны:
- свыше 757 тысяч - в Румынию;
- около 549,8 тысяч - в Россию;
- более 471 тысяч - в Венгрию;
- 426,9 тысяч - в Молдову;
- 342,8 тысячи - в Словакию;
- 23,7 тысячи - в Беларусь.
Ранее мы писали, что беженцам из Украины снова разрешили выезжать за границу по внутреннему паспорту.
Также "Страна" сообщала, что в Украину вернулись уже более миллиона беженцев.
Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".
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