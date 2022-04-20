Более пяти миллионов человек выехали за пределы Украины с начала вторжения России.

Об этом свидетельствуют данные портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно этим данным, более 2,8 млн человек пересекли границу с Польшей.

Также украинцы выехали в следующие страны:

свыше 757 тысяч - в Румынию;

около 549,8 тысяч - в Россию;

более 471 тысяч - в Венгрию;

426,9 тысяч - в Молдову;

342,8 тысячи - в Словакию;

23,7 тысячи - в Беларусь.

Ранее мы писали, что беженцам из Украины снова разрешили выезжать за границу по внутреннему паспорту.

Также "Страна" сообщала, что в Украину вернулись уже более миллиона беженцев.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".