Теперь люди, вынужденные покинуть дом и переехавшие в пределах Украины из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов, могут оформить статус внутриперемещенных лиц (ВПЛ) в приложении "Дия" и получить выплату для себя и детей от государства.

Об этом сообщают в Минцифры.

Ежемесячную выплату в 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на каждого ребенка можно получить на карту Є-Підтримка и потратить на что угодно, в том числе обналичить.

Услуга в приложении "Дия" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине и тех, кто до сих пор не имел статуса ВПЛ. Со временем появится возможность предоставить помощь для всех переселенцев.

Напомним, в Украину вернулись уже более миллиона беженцев.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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