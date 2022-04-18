С момента полномасштабной войны в Украине уже более миллиона беженцев вернулись на родину.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет "Украинская правда".

"В общей сложности с 24 февраля на въезд в Украину проследовал один миллион и 60 тысяч ее граждан", - сообщил он.

Вместе с тем, в минувшую субботу впервые с начала полномасштабной войны пограничники фиксировали больше тех, кто въезжает в Украину, чем тех, кто выезжает.

В Госпогранслужбе считают, что на этой неделе в преддверии Пасхи число желающих вернуться домой украинцев будет расти.

Ранее Зеленский интервью американскому телеканалу CNN рекомендовал пока не возвращаться в Украину тем, кто выехал из страны.

Отвечая на вопрос, можно ли беженцам уже вернуться в свои дома, Зеленский заявил, что пока этого делать не стоит. "Нет, я думаю, что не сейчас (...) Во-первых, это женщины и дети. Они должны вернуться, когда ситуация станет стабильной", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что со 2 по 15 апреля с западной стороны в страну въехали около 400 тысяч человек, выехали – более 500 тысяч человек.

Также мы писали, что в Киев ежедневно возвращается по 40-50 тысяч жителей, несмотря на просьбы Кличко повременить.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.