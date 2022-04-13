В Украине выпустили памятку, как не стать жертвой торговли людьми после эвакуации из Украины.

Ее разместили на странице Госпогранслужбы в Facebook.

Украинцам советуют:

Пользоваться услугами проверенных перевозчиков

Обсуждать условия дороги и проживания заранее

Не садиться в машину одному

Держать документы при себе

Договориться с близкими о кодовом слове на случай опасности

Предупредить о своих передвижениях близких и тп.

Также публикуются контакты пунктов помощи в странах Евросоюза.

Напомним, что накануне в Польше ввели новые нормы пребывания в стране украинских беженцев.

Тем временем В Украине для беженцев обещают построить квартиры.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.