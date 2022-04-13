Пограничники дали советы, как украинским беженцам не стать жертвами торговли людьми в Европе
В Украине выпустили памятку, как не стать жертвой торговли людьми после эвакуации из Украины.
Ее разместили на странице Госпогранслужбы в Facebook.
Украинцам советуют:
- Пользоваться услугами проверенных перевозчиков
- Обсуждать условия дороги и проживания заранее
- Не садиться в машину одному
- Держать документы при себе
- Договориться с близкими о кодовом слове на случай опасности
- Предупредить о своих передвижениях близких и тп.
Также публикуются контакты пунктов помощи в странах Евросоюза.
Напомним, что накануне в Польше ввели новые нормы пребывания в стране украинских беженцев.
Тем временем В Украине для беженцев обещают построить квартиры.
Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.