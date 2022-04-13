Из Украины не только уезжают люди, но и часть возвращается. С 24 февраля в Украину вернулись 870 тысяч граждан. А уехало больше 3 миллионов.

Об этом сообщил на брифинге спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На родину в сутки возвращаются 25-30 тыс. граждан Украины. В основном, это женщины, дети и люди пожилого возраста.

"С кем у нас была возможность общаться, они видят, что ситуация, особенно в западных областях, более безопасная, и они не могут дальше оставаться за границей и готовы вернуться в страну и уже находиться здесь", - рассказал Демченко.

В то же время, по данным ГПСУ, с 24 февраля через границу со странами ЕС и Молдовой из Украины уехали 3 млн украинцев и около 350 тыс. иностранцев.

Отметим, что, согласно данным ООН, Украину покинули 4,8 млн граждан.

Многие беженцы сталкиваются с проблемами на новом месте. В частности, Великобритания выдала визы всего 1,5% от всех заявок беженцев из Украины.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.