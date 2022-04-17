Украинцы постепенно начинают возвращаться в свою страну. 15 и 16 апреля через границу с Польшей в Украину впервые с начала войны въехали больше людей, чем выехали.

Об этом сообщают в Twitter польские пограничники.

По данным польской погранслужбы, 15 апреля из Польши в Украину въехали 25 100 человек. В обратном направлении проследовали 24 400 граждан Украины.

16 апреля в Украину въехали 22 тысячи граждан, из страны выехали 19 200 человек.

Напомним, с начала вторжения РФ Украину покинули уже более 4,8 млн человек.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.