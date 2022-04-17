Территорию Украины с момента начала войны с Российской Федерацией покинули 4,86 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В организации утверждают, что с начала войны в соседние страны выехали 4 869 019 человек. А за сутки Украину покинули 32 574 человека.

Согласно данным управления, в России находится 484 725 украинцев, в Польше – 2 763 786, а в Венгрии – 458 654.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.