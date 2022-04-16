Папа Римский раскритиковал преимущества, которые Евросоюз предоставил беженцам из Украины после начала войны. Об этом он заявил в интервью RAI.

"Беженцы делятся на первый и второй классы - по цвету кожи, в зависимости от того, откуда он - из развитой или слаборазвитой страны. Мы расисты, и это плохо", - сказал он.

При этом Папа Франциск уточнил, что под словом "расизм" он имел то, что многие страны приняли беженцев из Украины лучше, чем беженцев из других частей мира.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России из Украины выехали почти 5 миллионов человек.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.