Принц Чарльз поздравил верующих с Пасхой. Фото: Facebook/TheBritishMonarchy

Наследник престола Великобритании принц Уэльский Чарльз в пасхальном обращении к нации призвал помнить о бедственном положении людей, бегущих от конфликтов. Он также выразил признательность жителям королевства, принимающим у себя дома украинских беженцев.

Обращение принца Чарльза было опубликовано в Facebook пресс-службой Букингемского дворца в воскресенье, 17 апреля, в день празднования католиками и протестантами Пасхи.

"Сегодня миллионы людей, вынужденные покинуть свои дома, измученные бегством из неспокойных мест, травмированные прошлым и боящиеся будущего нуждаются в гостеприимстве, отдыхе и чужой доброте. За последние годы я не раз испытывал боль в сердце из-за страданий невинных жертв конфликтов и преследования. С некоторыми из них я встречался лично и слушал их рассказы о невыразимо трагических событиях, заставлявших их бежать из родных стран и искать пристанище вдали от дома. Однако среди всех этих печальных событий и бесчеловечности исключительно радостно видеть, как множество людей открывают двери своих домов, чтобы дать приют нуждающимся, и используют свое время и возможности, оказывая помощь тем, кто сталкивается с душераздирающим горем и лишениями", - говорится в обращении наследного принца.

Обращение наследного принца Уэльского Чарльза

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