По всей Германии сегодня проходят Пасхальные марши мира - антивоенные шествия. Это традиционные мероприятия, которые проводятся еще с 60-х годов прошлого века.

Обычно на этих маршах звучит критика любых войн и роста расходов на вооружение.

В этом году на маршах звучит призыв к "немедленному прекращению огня и долгосрочному миру для народа Украины" и лозунги против "вражды народов". Также критикуется рост расходов на Бундесвер из-за войны в Украине.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже раскритиковал эту повестку в Twitter.

"Пасхальные марши не имеют ничего общего ни с Пасхой, ни с миром. Параллельный мир", - написал Мельник.

Ранее мы писали, что Папа Римский призвал к пасхальному перемирию в Украине.

Также "Страна" сообщала, что народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович раскритиковал слова Папы Римского о примирении украинцев и россиян.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.