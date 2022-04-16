Народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович раскритиковал слова Папы Римского о примирении украинцев и россиян. Соответствующий пост депутат опубликовал у себя в Facebook.

Известно, что этой ночью в Риме был крестный ход, а в финале церемонии крест понесли украинка Ирина и россиянка Альбина. Обе женщины длительное время проживают в Италии, они работают в римском хосписе. Эта инициатива символизировала призыв католической церкви к примирению двух народов.

После церемонии нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович раскритиковал подобную инициативу.

"Христос мог простить даже Понтия Пилата. Но мы чтим только Его, а не обоих. Второй все равно только палач", - написал он в Facebook.

Против подобной инициативы выступила и Украинская греко-католическая церковь. По словам Блаженнейшего Святослава, подобная инициатива "несвоевременная, двусмысленная и не учитывающая контекст военной агрессии России против Украины".

"Для греко-католиков Украины тексты и жесты ХІІІ стации этой Крестной дороги непонятны и даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села", - заявил он.

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