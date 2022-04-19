Решение о продлении возможности пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам принято из-за того, что сейчас украинцы не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу", - говорится в сообщении.

Это касается всех граждан, не зависимо от областей, из которых они направляются.

Отдельно пограничники напоминают, что Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины).

"В то же время Государственная пограничная служба обращает внимание граждан Украины, что в отдельных случаях во время пребывания за границей может возникнуть острая необходимость наличия загранпаспорта, что определено законодательством стран, где наши земляки планируют находиться, или во время поездок между разными странами. Поэтому советуем гражданам Украины учитывать разные ситуации и по возможности оформить себе загранпаспорт еще до пересечения границы", - говорится в сообщении.

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