Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для украинцев по внутренним паспортам. Об этом заявил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

"Такое решение принято ввиду ситуации, складывающейся на территории Украины во время военного положения, когда наши граждане не могут быстро и своевременно оформить загранпаспорт. Именно по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям с сопредельными странами сотрудники пограничного ведомства будут осуществлять пропуск граждан Украины, в том числе и по внутреннему паспортному документу. Это касается всех граждан, независимо от областей, из которых они направляются", - заявил Демченко.

Напомним, накануне появилась информация о том, что выехать в Европу по внутреннему паспорту смогут только украинцы из регионов, где идут боевые действия.

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