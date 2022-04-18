Выехать в Европу по внутреннему паспорту смогут только украинцы из регионов, где идут боевые действия
Большинство украинцев больше не смогут выехать из Украины без загранпаспорта. Исключение будет сделано только для беженцев из регионов, где идут боевые действия.
Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
На протяжении последних полутора месяцев украинские граждане без загранпаспортов могли свободно попасть в Европейский союз.
Теперь же вернутся довоенные правила безвиза и попасть в ЕС можно будет по биометрическому загранпаспорту.
Напомним, что с начала войны в Украину вернулись уже более миллиона беженцев.
Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.