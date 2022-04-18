Большинство украинцев больше не смогут выехать из Украины без загранпаспорта. Исключение будет сделано только для беженцев из регионов, где идут боевые действия.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

На протяжении последних полутора месяцев украинские граждане без загранпаспортов могли свободно попасть в Европейский союз.

Теперь же вернутся довоенные правила безвиза и попасть в ЕС можно будет по биометрическому загранпаспорту.

Напомним, что с начала войны в Украину вернулись уже более миллиона беженцев.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.