Секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский рассказал "Стране", как проходит процесс эксгумации тел убитых мирных жителей. По его словам, он уже практически завершен.

"На сегодняшний день подтверждены 415 жертв среди гражданских. Эксгумация завершена на 95%, братская могила возле церкви в Буче эксгумирована полностью. У нас заработал Бучанский морг, соответственно, постепенно идёт процесс опознания погибших и похороны. Мы закупили необходимую атрибутику и представляем ритуальные услуги бесплатно. Потому что, к сожалению, частные ритуальные компании нашего города вымогали у людей по 20-40 тыс. грн за похороны", - сказал секретарь.

По его словам, по каждому факту гибели гражданского полиция вместе с прокуратурой зарегистрировала уголовное производство.

"Есть много свидетелей, которые видели расстрелы и издевательства над местными жителями. Уже установили некоторых российских военных, даже офицерского состава, которые участвовали в убийствах наших горожан. Поэтому правоохранительные органы работают, чтобы предоставить Гаагскому трибуналу доказательства военных преступлений и акта геноцида против украинского народа на примере Бучи", - сказал Шаправский.

Ранее "Страна" рассказывала, как город постепенно восстанавливают после ухода войск противника.

Мы также сообщали, что в Буче поймали банду мародеров, разграбивших строймагазин на 5 миллионов гривен.