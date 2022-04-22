Руководство армии России завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

По его словам, об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и наступательные действия по отдельным направлениям.

Активнее всего российские военные по направлениям Изюм – Барвенково, в районе железнодорожной станции Попасная, в Северодонецком районе, Мариуполе и на участке дороги Запорожье – Донецк.

Напомним, по данным британской разведки, РФ продолжает перебрасывать технику из Беларуси на позиции у Харькова и Северодонецка.

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