Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник обозначил цели России к 9 мая.

"Сейчас их цель вполне понятна: оттеснить украинские силы за административные границы Донетчины и Луганщины и удержать "сухопутный коридор" до временно оккупированного Крыма. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим", - заявил Мотузяник.

По его словам, далее россияне могут попытаться развить наступление и в других областях. Например, на Николаев, чтобы захватить как можно больше территорий. Однако это будет зависеть от результатов боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

На Донбассе, по мнению Мотузяника, россияне будут пытаться окружить украинскую войска в зоне ООС.

"Они любят отчитываться об образовании так называемых "котлов". Наша задача – этого не допустить", - сказал спикер Минобороны.

Ранее мы писали, что Россия готовится к затяжной войне, но найдет причину для празднования 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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