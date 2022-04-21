В Офисе президента Украины рассказали, как пройдет празднование Дня Победы в этом году.

"У Офиса президента в данный момент отношение к этому празднику такое, что отмечать День Победы пока рано. Любые торжественные мероприятия - будь то 8 мая или 9 мая, - сейчас это не приоритет Офиса президента. Пока этот вопрос уходит временно на второй план", - заявил "Стране" пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Никифоров напомнил, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая. Однако в Офисе президента считают, что сейчас не подходящее время для таких изменений.

"8 мая у нас - День памяти и примирения, 9 - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, и уже народные депутаты решат, отменять 9 Мая или нет. В Офисе президента считают, что сейчас не время для того, чтобы вмешиваться в этот процесс. Сейчас данный вопрос не приоритетный, и менять ничего не желательно", - отметил Никифоров.

В данный момент еще нет конкретной информации о том, в каком формате будет проходить празднования Дня Победы в 2022 году в Украине.

Единственное, что точно решено - отказаться от массовых публичных торжеств.

"Что касается формата празднований. Так как у нас пока что остаются два праздника - 8 и 9 мая (если народные депутаты ничего к этому времени не изменят), состоятся некоторые протокольные мероприятия при участии президента или от его имени. Военного парада не будет - в условиях войны это неуместно. К тому же военная техника сейчас нужнее на передовой. Не будет никаких громких публичных мероприятий на открытом воздухе, большого скопления людей, концертов - из соображений безопасности", - сообщил Никифоров. И уточнил, что окончательный формат Дня Победы еще обсуждается.

На вопрос "Страны", означает ли это, что фактически День Победы 9 мая в этом году в Украине праздноваться не будет, Никифоров ответил уклончиво.

"Я бы так категорично не говорил. Еще остается больше двух недель, и многое может измениться. Но мы точно ничего не будем именно праздновать - вот что я хочу сказать. Только если мы за это время победим - тогда да. Но если война еще будет продолжаться, то праздновать точно ничего не будем - ни 9, ни 8 мая", - отметил Никифоров.

Ранее правительство в связи с войной сократило число выходных дней в мае. В том числе отменён и выходной 9 мая.

"Страна" уже сообщала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, авторы которого предлагают сделать официальным Днем Победы 8 мая вместо 9-го.