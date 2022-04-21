Россия желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии Дня Победы, и это может повлиять на то, насколько быстро и энергично войска РФ будут пытаться проводить операции.

Об этом сообщает британская разведка, ее отчет опубликован в Twitter Минобороны Великобритании.

"В настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам", - говорится в отчете разведки.

По информации британской разведки, сохраняется высокий уровень активности российской авиации, поскольку РФ стремится обеспечить непосредственную авиационную поддержку своего наступления на востоке Украины, подавить и уничтожить ее средства ПВО.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".