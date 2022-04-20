Бомбардировкой Мариуполя руководит уроженец Одессы генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Ранее он принимал участие в войнах в Чечне, Грузии и Сирии.

Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Сергей Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Получил образование в Ейском высшем военном авиаучилище (РФ), после этого окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба ВС РФ.

Участвовал в обеих кампаниях в Чечне, в войнах в Грузии, Сирии, а теперь и в Украине.

По данным разведки, он командует авиаударами с тяжёлых бомбардировщиков.

И он не первый такой. Напомним, что российский генерал, отдававший приказы бомбить Харьков, оказался уроженцем Чугуева.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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