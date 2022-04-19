В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, авторы которого предлагают сделать официальным Днем Победы 8 мая вместо 9-го.

Карточка документа под № 7297 появилась на сайте парламента. Полное название проекта - "О внесении изменений в некоторые законы Украины об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Авторами инициативы значатся 31 депутат. Первым среди авторов упомянут бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. А большинство его соавторов составляют депутаты от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а также фракции "Голос".

Самого текста проекта еще нет, поэтому на каком основании вносится предложение о переносе даты, неясно.

Как писала "Страна", в конце марта в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. Обоснованием для запрета названо то, что патриарх Кирилл "благословил российских военных на войну против Украины после литургии на праздник Торжества православия в Москве и подарил икону командующему Росгвардией Виктору Золотову".

Также мы сообщали, что нардепы намерены запретить любые названия городов и улиц, связанных с Россией.