Использование русских слов или корней вместо украинских в названиях географических объектов и объектов топонимики населенных пунктов является нарушением действующего законодательства.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. Заявление опубликовано на его Фейсбук-странице 19 апреля.

По словам Креминя, о запрещении использования русских слов говорится в его же собственных рекомендациях, которые касаются вопросов применения украинского языка как государственного в работе органов государственной власти и местного самоуправления.

А частью первой статьи 41 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено, что географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, спусков, проездов, проспектов, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов должны быть на государственном языке.

Кроме того, Конституционный суд в своем решении от 14 июля 2021 года №1-р/2021 отметил, что "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка. Нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо".

"Вооруженная агрессия российской федерации против Украины актуализировала необходимость скорейшего преодоления последствий российского имперского прошлого и длительного лингвоцида России против украинского языка (обрусения), одним из проявлений которого является укоренение в названиях географических объектов и объектов топонимики населенных пунктов на русском", - отметил Креминь.

Он считает, что использование русских слов или корней вместо украинских в названиях географических объектов не соответствует действующему законодательству. Поэтому существует необходимость нормирования отдельных названий географических объектов и объектов топонимики населенных пунктов.

Также недопустимо использование русских слов или корней в словообразовании вместо украинских при принятии решений о наименовании или переименовании географических объектов и объектов топонимики населенных пунктов.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове ко дню города собираются переименовать десятки улиц, названных в честь российских деятелей.

Также мы рассказывали, что мэр Днепра Борис Филатов хочет переименовать десятки улиц, убрав названия в честь российских городов.