Вчера было много сообщений по поводу очередной годовщины массовой гибели людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



Так происходит последние 12 лет каждый год. 20 февраля – официальный памятный день в Украине ("День Героев Небесной Сотни").



Но куда меньше из года в год вспоминают о том, что произошло на следующий день – 21 февраля 2014 года.



В этот день, ровно 12 лет назад, были заключены соглашение между экс-президентом Виктором Януковичем и оппозицией о мирном урегулировании противостояния в Украине.



Они, напомним, предусматривали возвращение в течение 48 часов к Конституции 2004 года с урезанными полномочиями президента, формирование новой коалиции и правительства в парламенте, последующую конституционную реформу и проведение выборов президента Украины не позднее конца 2014 года.



История не знает сослагательного наклонения. Но нельзя исключать, что если б эти договоренности были выполнены, то не было бы ни аннексии Крыма, ни войны на Донбассе, ни нынешней полномасштабной войны. И ситуация бы разрешилась политическим путем.



Примерно так же сейчас многие воспринимают как упущенный шанс на быструю остановку войны Стамбульские соглашения марта 2022 года.



Однако договоренности от 21 февраля так и не были выполнены.



Они вызвали большое недовольство на Майдане, где требовали немедлленной отставки Януковича. Проявлял колебания по их выполнению и сам Янукович, а на следующий день они были вообще полностью обнулены Верховной Радой, которая, под руководством и по инициативе нового спикера Александра Турчинова, проголосовала за отстранение Януковича с поста президента (то есть до истечения 48 часов, отведенных на подписание им изменений в Конституцию).

Так как это решение было принято с явным нарушением Основного закона (он не предусматривал лишение власти главы государства с формулировкой "за самоустранение от выполнения конституционных полномочий"), затем это дало повод для России и ее сторонников называть произошедшее "государственным переворотом".



Во-многом, такое развитие событий было предопределено самим соглашением от 21 февраля, в котором содержалась норма о том, что правительственные войска выводились из Киева (что и было сделано), в то время как Майдан (где тогда появилось немало вооруженных участников) оставался стоять. Правда, в соглашении было также прописано, что должно быть сдано "незаконное оружие" и освобождены занятые протестующими административные здания, а также разблокированы площади и улицы.

Но, понятно, что в той ситуации никто ни сдавать оружие, ни уходить с улиц и площадей майдановцев заставить не мог.



Таким образом уже к вечеру 21 февраля контроль над столицей был фактически передан оппозиции и затем все произошло по принципу, сформулированному еще Мао Цзедуном: "винтовка рождает власть".



Оппозиция воспользовалась ситуацией, чтобы перехватить контроль над Радой и отстранить от власти Януковича.



Однако, если посмотреть на события в развитии, то очевидно, что ключевой, базовой, причиной, которая привела к срыву договоренностей стала бойня на Майдане 20 февраля 2014 года.



Для начала – ретроспектива событий.



18 февраля, после попытки сторонников Майдана прорваться к Раде, начались столкновения в ходе которых "Беркут" и Внутренние войска выбили протестующих из правительственного квартала. Далее силовыми стуктурами была предпринята попытка зачистить сам Майдан, но она уже к раннему утру 19 февраля захлебнулась.

Поэтому с утра 19 февраля началось позиционное противостояние без активных действий. А уже к вечеру того же дня было официально объявлено, что между властью и оппозицией достигнуты договоренности о перемирии.

20 февраля ожидался приезд в Киев министров иностранных дел Франции, Германии и Польши для обсуждения мирного плана. Кроме того, вечером 19 февраля СБУ опровергла появившуюся ранее информацию о начале "антитеррористической операции" в Киеве.



То есть, по всему было видно, что власти к утру 20 февраля были настроены как минимум взять паузу до приезда представителей европейских стран (к которым позже присоединился и представитель Владимира Путина Владимир Лукин) и пока новых попыток зачистки Майдана не предпринимать.

Однако уже утром 20 февраля на Майдане началась стрельба и были убиты и ранены десятки протестующих и многие правоохранители.



Встреча оппозиции и Януковича вместе с европейцами все равно состоялась. И описанные выше компромиссные договоренности были заключены. Однако, фон, созданный ужасающей бойней, резко изменил ситуацию.



С одной стороны, власть была деморализована обвинениями в массовых убийствах. В ней начался разброд и шатание.

Главное – развалилось провластное большинство в парламенте. Часть регионалов, пытаясь "отстроиться" от Януковича, начала быстро дрейфовать в лагерь Майдана. Что затем и позволило оппозиции перехватить контроль над Радой после чего "забыть" о договоренностях 21 февраля.



С другой стороны, что еще важнее, после массовых убийств ни на какие компромиссы с Януковичем не был готов идти Майдан. Там с гневом отвергали любые соглашения, которые позволили бы президенту Украины остаться у власти.

Не помогали даже увещевания участника переговоров тогдашнего (и нынешнего) министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который, по свидетельству Виктории Сюмар, предупредил майдановцев – "если не поддержите соглашения, будет война".

"Совет Майдана, на который приехали министры Сикорский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Мне поручили объявить позицию, почему Украина не примет соглашение с Януковичем и выборы в декабре, как до того договорились с россиянами. Сикорский слушал эти аргументы в полуха и резко ответил: "вы ничего не понимаете. Вы не можете проигнорировать эту сделку, потому что будет война, и вас здесь никого уже не будет". Нам приходилось разводить руками и говорить, что соглашение после расстрелов на Майдане просто не будет работать", - вспоминала в 2014 году Сюмар.

То есть, все аргументы на фоне шока от массовых убийств уже не воспринимались. И реализовать достигнутые договоренности было практически невозможно.



Поэтому можно сказать, что именно расстрелы на Майдане 20 февраля запустили цепочку всех последующих событий, включая аннексию Крыма, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение РФ.



И в этом плане ключевым является вопрос – кто начал бойню утром 20 февраля?



Ответ на него вполне четко дала Генеральная прокуратура Украины еще во времена президентства Петра Порошенко.



Тогда она расследовала не только убийства протестующих 20 февраля, но и убийства в тот день правоохранителей.



И в ходе этого расследования, как уже ранее писала "Страна" было установлено, что первыми стрельбу утром 20 февраля начали майдановцы: так называемая "группа Парасюка" (в нее входил и сам будущий народный депутат Владимир Парасюк и его отец) открыла огонь по бойцам внутренних войск. Среди последних были убитые и раненные.

Поэтому силовики спешно покинули свои позиции на Майдане, отступив в правительственный квартал.



Дальнейшее известно - вслед за ними побежали в наступление силы Майдана, которые были остановлены встречным огнем. По официальной версии Генпрокуратуры, этот огонь открыли беркутовцы.

По версии адвокатов беркутовцев, огонь вели некие "грузинские снайперы" из гостиницы "Украина".



Но в любом случае, исходя из материалов следствия, первыми огонь открыли майдановцы. При том, что какой-либо эскалации в тот момент со стороны украинских правоохранителей не было.



Что, повторимся, прямо было обозначено в материалах Генпрокуратуры уже после победы Майдана.



В частности, это было зафиксировано в тексте подозрения одному из участников "группы Парасюка" Ивану Бубенчику, который был задержан в апреле 2018 года (ему вменялось посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа - статья 348 УК, умышленное убийство - статья 115 УК, незаконное обращении с оружием - 263 УК).

Более того, там же говорилось и о том, что эти действия были совершены с целью сорвать соглашения между властью и оппозицией.



"Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", - цитировал в 2018 году текст подозрения Бубенчику адвокат Виталий Титыч.

О том же написано и в проекте подозрения другому участнику "группы Парасюка" Назару Юськевичу, который ранее публиковала "Страна".

"Примерно в середине февраля 2014 года, когда между действующей в то время властью и лидерами тогдашней оппозиции велись активные переговоры о прекращении противостояния, в центральной части города Киева, группа лиц - жителей Львовской области, неправильно понимая цели акций протеста… решила помешать этим переговорам и достигнутым договоренностям путем совершения посягательства с применением огнестрельного оружия на жизнь сотрудников правоохранительных органов, что неизбежно привело бы к эскалации противостояния".

В тексте проекта подозрения также указано, что на утро 20 февраля правоохранители были выстроены в шеренги от Майдана до Институтской и огрестрельного оружия не имели и активных действий против протестующих не предпринимали.

Далее говорится, что примерно в 8 часов утра Назар Юськевич произвел не менее десяти выстрелов по шеренге служащих внутренних войск.

Одновременно открыли огонь и другие члены группы.

Вследствие чего двое ВВ-шников погибли, и еще 28 получили ранения. После этой атаки милиция начала отступать вверх по улице Институтской.

Расследование по фактам убийства правоохранителей на Майдане велось в 2016-2018 годах. Было вручено подозрение Бубенчику и подготовлено подозрение Юськевичу.

Но затем, во-многом из-за возмущения активистов Майдана, процесс поставили на стоп.

Подозрение Юськевичу так и не вручили, а дело Бубенчика спустили на тормоза. Хотя и сам Бубенчик (причем еще в 2016 году), а позже и Парасюк подтверждали, что вели огонь по силовикам утром 20 февраля.

Тем не менее, выводы расследования Генпрокуратуры Украины очевидны и они, повторимся, заключаются в том, что первыми огонь 20 февраля открыли "майдановцы" из "группы Парасюка", после чего и началась бойня.

По версии следствия, группа эта действовала по собственной инициативе.

Так ли это на самом деле, либо была некая "управляющая и руководящая сила", давшая приказ открыть стрельбу, сорвать потенциальное соглашение и запустить последующие процессы, одна из главных загадок современной истории Украины.

Мы уже писали, что со времен Майдана было много ситуаций, когда казалось, что ситуация сворачивает в мирное русло – к компромиссам и к урегулированию. Однако, каждый раз происходило нечто, что договоренности срывало.

И ситуация 20-22 февраля 2014 года не единственная в этом плане. Подобных было множество, включая упомянутые выше Стамбульские соглашения (подробно об этом мы писали в отдельном материале).

Как будто рука невидимого режиссера раз за разом направляла события по дороге, ведущей от бойни на Майдане к бойне гигантских масштабов, которая сейчас уже четвертый год продолжается в Украине.

Хотя может и нет никакого режиссера. А есть просто воронка ненависти, в которую после пролитой крови втягиваются все больше и больше людей, умножая смерти и страдания, есть "логика войны" у всех участвующих в ней сторон ("на войне с врагом не договариваются, его уничтожают"), помноженная на личные амбиции и комплексы политических лидеров.



Но, так или иначе, произошедшее 12 лет назад стало одним из важнейших спусковых крючков к последующим трагическим событиям.

И главный вопрос – как теперь вырваться из круга войны, крови и слез. Шансы на это есть, однако по-прежнему есть и очень сильное сопротивление, которое толкает всех участников процесса на продолжение все того же трагического пути.