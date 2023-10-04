Перед судом предстанет Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел "Небесной сотни". Фото: Facebook

Государственное бюро расследований передало в суд дело о расстреле "Небесной сотни" - протестующих на Евромайдане 18 – 20 февраля 2014 года. за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.

В расстрелах обвиняется тогдашнее руководство страны:

  • президент Украины Виктор Янукович;
  • министр внутренних дел Виталий Захарченко;
  • заместитель Захарченко;
  • глава СБУ Александр Якименко;
  • первый замглавы СБУ – руководитель Антитеррористического центра;
  • министр обороны Павел Лебедев;
  • начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк;
  • и.о. начальника киевского управления МВД;
  • замглавы ГУ МВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;
  • командир "Беркута".

Следствием установлено, что именно они отдавали приказы и принимали решения по применению силы работниками правоохранительных органов в отношении протестующих - "без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства".

Также, по данным следствия, Лебедь и Шуляк действовали в интересах РФ, отдавая приказы о стрельбе по протестующих, так как после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах РФ и получили гражданство РФ, приняв присягу на верность ее народу.

Всем фигурантам дела грозит вплоть до пожизненного заключения.

Дело расследовалось заочно, так как подозреваемые покинули страну. Оно насчитывает 1878 томов материалов и объединяет 1019 разных эпизодов.

Напомним, в январе этого года суд в Киеве заочно избрал меру пресечения для бывшего президента Виктора Януковича по делам Майдана. Его снова приговорили к содержанию под стражей.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в 60 уголовных делах по событиям на Майдане 2014 года истекают сроки давности.

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