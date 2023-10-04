Государственное бюро расследований передало в суд дело о расстреле "Небесной сотни" - протестующих на Евромайдане 18 – 20 февраля 2014 года. за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.

В расстрелах обвиняется тогдашнее руководство страны:

президент Украины Виктор Янукович;

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

заместитель Захарченко;

глава СБУ Александр Якименко;

первый замглавы СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

министр обороны Павел Лебедев;

начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк;

и.о. начальника киевского управления МВД;

замглавы ГУ МВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

командир "Беркута".

Следствием установлено, что именно они отдавали приказы и принимали решения по применению силы работниками правоохранительных органов в отношении протестующих - "без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства".

Также, по данным следствия, Лебедь и Шуляк действовали в интересах РФ, отдавая приказы о стрельбе по протестующих, так как после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах РФ и получили гражданство РФ, приняв присягу на верность ее народу.

Всем фигурантам дела грозит вплоть до пожизненного заключения.

Дело расследовалось заочно, так как подозреваемые покинули страну. Оно насчитывает 1878 томов материалов и объединяет 1019 разных эпизодов.

Напомним, в январе этого года суд в Киеве заочно избрал меру пресечения для бывшего президента Виктора Януковича по делам Майдана. Его снова приговорили к содержанию под стражей.

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что в 60 уголовных делах по событиям на Майдане 2014 года истекают сроки давности.