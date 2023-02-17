В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что по почти половине уголовных дел по событиям на Майдане в 2014 году истекают сроки давности.

Об этом заявил представитель Офиса Генпрокурора Алексей Донской во время брифинга.

"На сегодняшний день 134 уголовных производства и мы подсчитали, что почти в половине из них - это по 60 делам заканчиваются сроки давности. Из них по 22 делам сроки давности истекают в ноябре-декабре этого года, и еще по 38 делам – в январе-феврале следующего года. Это касается дел о тяжких преступлениях", – заявил Донской.

Для решения данной проблемы, по его мнению, следует устанавливать и ограничивать сроки судебного разбирательства, заявил он.

"Установление сроков судебного разбирательства, есть же сроки на досудебном расследовании, ни одно дело не может расследоваться по подозрению больше года, почему нет сроков судебного разбирательства? Почему нельзя их установить?" - говорит Донской.

Напомним, в январе суд в Киеве заочно избрал меру пресечения для бывшего президента Виктора Януковича по делам Майдана. Его снова приговорили к содержанию под стражей.

Также мы писали, что в декабре прошлого года дело бывшего замсекретаря СНБО времен Януковича Владимира Сивковича передали в суд. Его будут судить за организацию разгона "студенческого майдана" в ноябре 2013 года. В то время пост замсекретаря СНБО занимал Владимир Сивкович.