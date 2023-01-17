Суд в Киеве заочно избрал меру пресечения для бывшего президента Виктора Януковича по делам Майдана. Его снова приговорили к содержанию под стражей.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) в своем телеграм-канале.

По данным ГБР, в ноябре 2021 года бюро завершило расследование по преступлениям Януковича и других девяти чиновников во время акций протеста в 2014 году.

"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", - заявили в ГБР.

В настоящее время в отношении всех десяти подозреваемых заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, это не первый заочный арест бывшего президента Украины. Ранее суды избрали меру пресечения Януковичу в виде содержания под стражей по делам об узурпации власти, по "Харьковским соглашениям", дезертирству.

Напомним, обвинительный акт по главному делу об убийствах на Майдане в феврале 2014 года, в котором подозреваемым проходит Виктор Янукович, генпрокуратура передаст в суд к маю текущего года.

Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество Януковича в Украине.

Также мы писали, что Виктор Янукович намерен в суде добиваться отмены наложенных на него санкций ЕС.