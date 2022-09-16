Виктор Янукович, блокировку активов которого недавно отменил Европейский суд, намерен в судебном порядке добиваться отмены новых европейских санкций, которые Евросоюз ввел в отношении него этим летом и продлил на полгода 15 сентября.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"После восьми лет ежегодных поражений в Суде ЕС Европейский союз своим решением от 9 сентября признал полную безосновательность продления санкций, вводимых им регулярно с 2014 года", - сообщил Кирасир.

По его словам, об это Генеральный Секретариат ЕС уведомил Януковича своим письмом от 12 сентября 2022 года.

Кирасир пишет, что отказ ЕС от преследования Януковича за хищение денежных средств и вывод их за рубеж восемь лет спустя "говорит о полной несостоятельности первоначальных обвинений, подтверждает факт беспрецедентного политического преследования и серьезного нарушения прав человека со стороны ЕС", а также "полностью дискредитируют новые европейские санкции".

Кирасир напоминает, что в августе чиновники Европейского союза обвинили Януковича в совершении действий, направленных против суверенитета Украины и ввели новые санкции. 15 сентября срок их действия продлили на полгода.

"При этом столь серьезное обвинение со стороны ЕС основывается не на официальных данных, а лишь сообщениях в низкосортных СМИ", - пишет Кирасир.

По его словам, Янукович в ближайшее время планируют вновь обратиться с иском в Европейский суд.

Напомним, Александр Янукович намерен в суде оспорить санкции ЕС против него.

Также мы писали о том, что Кабмин недавно повторно наложил санкции на Януковича, Дерипаску, Курченко и Лебедева.