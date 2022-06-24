В Украине завершено досудебное расследование по делу о "конституционном перевороте Януковича" в 2010 году.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По версии следствия, в сентябре-октябре 2010 года Янукович захватил власть путем возвращения действия Конституции от 28 июня 1996 года. Это позволило увеличить объем власти президента, а роль парламента сузить.

Дело проходит по статьям о захвате государственной власти и свержении конституционного строя. По делу проходит также тогдашний замминистра юстиции Александр Лавринович, как пособник.

Досудебное расследование осуществлялось заочно. После того, как с материалами ознакомится сторона защиты, обвинительный акт направят в суд для решения вопроса о возможности рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых.

Напомним, что недавнее решение Печерского суда Киева о заочном аресте Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти дает право начать в отношении него процедуру экстрадиции.

Также мы писали, что о завершении досудебного расследования дела экс-министра юстиции Лавриновича по обвинению в захвате власти, сообщали еще в 2017 году.