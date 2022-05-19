В Украине возбудили еще одно уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича - за организацию незаконного пересечения границы.

Суд уже дал разрешение на его арест, сообщают в Офисе Генпрокурора.

Согласно фабуле дела, 23 февраля 2014 года, находясь на окраине с. Урзуф Донецкой области, с помощью 3-х российских вертолетов воздушным путем Янукович незаконно пересек и переправил не менее 20 человек в город Анапа Краснодарского края в России.

Расследование проводит ГБР.

Напомним, что еще до войны Януковичу уже объявляли еще одно новое подозрение - в подстрекательстве к дезертирству.

Напомним, суд заочно арестовал бывшего начальника охраны Януковича. В 2014 году он вслед за свои шефом Януковичем покинул Украину и до сих пор не вернулся. В ноябре прошлого года ему заочно объявили подозрении по ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство). На тот момент, когда он покинул страну, он был заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, то есть действующим военнослужащим. Исходя из этого, согласно выводу прокуратуры, он не просто уехал, а дезертировал.

А сам Янукович подавал новый иск в суд на Верховную Раду. Он оспаривает лишение его звания президента.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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